『id east end Apple PowerBook G3 静冷台(冷却台)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 02時 25分に出品され04月06日 02時 25分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 id east end

Apple

PowerBook G3シリーズ 静冷台

昔に使用していた物になります



アルミ削り出しの静冷台



裏面の上 左右の丸いがありませんが問題なく使えます

使っていたものですので使用感はありますが綺麗な方だと思います



素人検品になりますので細かな汚れはあるかもしれませんので

写真にてご確認頂きましてご了承いただける方のみ

ご購入お願いいたします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBookアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり