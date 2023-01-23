『【美品】COACH コーチ シグネチャー ウインドブレーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 02時 35分に出品され04月05日 02時 35分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド名

COACH コーチ



●カラー

ブラック 黒 black



●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅：47cm

身幅：54cm

袖丈：65cm

着丈：69cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●デザイン

袖丈：長袖

季節感：秋 冬 春

素材：ポリエステル100%・裏地ポリエステル100%

C（COACH ）ロゴ

フード付き フルジップタイプ

ジップポケット

裏地一部メッシュタイプ

撥水タイプ



汚れ傷なく、状態は非常に良いです。



写真での状態のご確認をお願いいたします。

古着になりますのでご理解の上ご購入をお願いいたします。



小さく畳んでの発送となりますので、到着時のシワはご承知おきください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】COACH

コーチ

シグネチャー

ウインドブレーカー