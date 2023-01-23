『LOUIS VUITTON モノポール45【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 38分に出品され03月07日 19時 38分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 *************



LOUIS VUITTON ルイヴィトン

キーポル45

Vintage

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横45cm×縦27cm×奥行き20cm



かなり前に家族が購入したキーポル46になります。当時のお品ですのでギャランティーなどはありませんがパリ本店で購入しました本物になります。



Vintage感ございますが、チャックもスムーズでご活用いただけると思い出品いたしました。

素人保管にご理解下さいます方に



ボストン ボストンバック キーポル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

モノポール45