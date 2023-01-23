『Eos r6 ボディ 極美品 canon rfレンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 13時 07分に出品され04月04日 13時 07分に終了予定です。即決価格は83,950円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EOS R6 ボディ



シャッター数700未満の極上品です。

21年12月に購入したものの、他機との併用で

シャッター数は700未満です。



先日、カメラのキタムラでA評価の査定をもらいました。



外観、内部とも非常にきれいです。



ストラップは純正品が未使用で付属します。

取説、保証書あります。地元カメラ屋で購入です。

箱はありません。



液晶フィルムを貼り付けています。



もちろんですが防湿庫にて保管しておりました。



値下げは考えておりません。



すぐに発送します。お急ぎにも対応いたします。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン