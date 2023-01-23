『BarbourバブアーAdametRope別注 TRANSPORT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 35分に出品され03月18日 12時 35分に終了予定です。即決価格は19,750円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

BarbourバブアーAdametRope別注 「TRANSPORT」です。頂き物ですが似合わないので綺麗なうちに出品しました。室内のみ着用してます。





サイズ:40





【素材】

インラインモデルのオイルドコットンから、マットでコットンライクな軽量タスランタフタの3レイヤー素材に変更。

特殊ウレタン透湿フィルムをラミネートした3層構造 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BarbourバブアーAdametRope別注

TRANSPORT