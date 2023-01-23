『COACH コーチ ハンドバッグ ボストン ショルダー 2way ブルー 花柄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 07時 31分に出品され03月06日 07時 31分に終了予定です。即決価格は8,809円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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467モ5 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【商品詳細】

大人気定番ブランドCOACHのミニボストンバッグです♪再度の花柄が可愛く日常使いやお出かけに最適です。







◆ブランド名 COACH コーチ



◆サイズ詳細 横幅 約23cm、

縦幅 約17cm、

マチ 約13cm



◆仕様 取り外し可能ショルダー紐

内ポケット×2



◆付属品 なし



◆型番 M1621-F57533



◆色 くすみブルー 紺 ネイビー 花柄



◆商品状態 中古品



◆状態詳細 内側ロゴタグに傷あり

(なぜかタグ自体が柔らかくて

削れやすい状態です)

角に目立たないすれあり

ですが、内側タグ以外は

キレイな方だと思います。







#超メルカリ市

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【※ 必読 ※】



●AACDに加盟のブランド品買取店や古物商許可証保有のブランド品取扱店より購入しています。

真贋鑑定済みの正規品のみの取扱となりますので、安心してご購入ください。



️●簡易包装、リサイクルボックスを使用することがあります。丁寧な梱包を心がけてます。



●あくまで中古品になりますので、画像に掲載できていない箇所に多少の擦れ、小傷、シミ、汚れなどがある場合がございます。予めご了承ください。

神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。



●写真の写り方や、お使いのモニターにより色合いが 異なる場合がございます。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ

ハンドバッグ

ボストン

ショルダー

2way

ブルー

花柄