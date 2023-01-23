『【アキラ様専用】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 21分に出品され03月23日 22時 21分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 LOEWEダイスポケット クラシックカーフ





日本橋三越のロエベで購入しました。

2回短時間持ち歩きました。

使用頻度が低く、使わないため出品です。

目立った傷などはないと思います。

※あくまで中古品とのご理解よろしくお願いいたします。





気になる点がありましたら

お気軽にお問い合わせ下さい。



⚪︎素材：カーフレザー

⚪︎付属品：保管袋、レシートあり











素材···牛革(本革)





カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【アキラ様専用】