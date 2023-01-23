『未使用級美品☆GUCCI グッチ ハンドバッグ GG ジャッキー ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 06時 50分に出品され04月28日 06時 50分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品は迅速にお送りさせて頂きます(*^^*)

【ノーコメント】【即購入】大歓迎!



もしこの出品者いいなって思って頂けましたらフォローして頂けたら嬉しいです(*^^*)

フォローして頂けたらお値下げはご相談に乗りますのでお気軽にコメント下さい！



★ブランド名:グッチ

★商品名・説明：ハンドバッグ ワンショルダーバッグ ジャッキー GG キャンバス レザー

★カラー：黒 ブラック

★サイズ：W33cm×H22cm×D4cm 持ち手約22cm A4ファイル収納不可

★付属品:なし

★商品状態★

ランク A

【ランク表示法】

S: 新品、未使用

A: 使用感もあまりなく、綺麗な状態です

B: 使用感はありますが、そこそこ綺麗です

C: 使用感はありますが、通常使用可能です

D 難あり。ジャンク品です。

★その他:



★購入先

大手インターネットショップ

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



保管

①商品の保管については、丁寧に行っております

②保管専用の部屋（ウォーキングクローゼット内）に並べて綺麗に保管してます

③ペットは飼っておりません⭐︎

④タバコも吸っておりません⭐︎



発送

・迅速な発送を心がけています

・発送に支障が出ることがある場合には、コメント欄にて、その旨を記載致します

・輸送中の傷がつかないようにプチプチなどで綺麗に梱包し発送します



・撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しております。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。

・状態等は基本的に写真よりご判断下さい。

・ないかとは思いますが、万が一偽物だった場合は返金対応致しますのでご安心ください。



以上、宜しくお願い致します(*^^*)。。。

カラー...ブラック

グッチ 柄/詳細...GG柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級美品☆GUCCI グッチ ハンドバッグ GG ジャッキー ブラック