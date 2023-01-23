『MISERICORDIA ミゼリコルディア ニット セーター ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 18時 26分に出品され03月23日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、MISERICORDIAのニットになります。



前の中央辺りに二箇所補修を施した部分がありますが、目立たない仕上がりになっております。



カラー ブラック

サイズ S

寸法 肩幅38cm 身幅46cm 着丈60cm

素材 アルカパ



商品状態 中古



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#全てのファッション・雑貨等の商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MISERICORDIA

ミゼリコルディア

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セーター

ブラック