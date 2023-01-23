『週末セールneedles トラックジャケット総柄【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 28分に出品され03月30日 18時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのメルカリでお譲りして頂いた物です。

状態はとても綺麗です( ´∀｀)

女性の方でも着て頂けます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 週末セールneedles

トラックジャケット総柄