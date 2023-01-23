『【ギャランティー付】プラダ サフィアーノ ヴェルニ 2WAYバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 01分に出品され03月08日 11時 01分に終了予定です。即決価格は30,549円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

以前梅田阪急にて購入しましたプラダのハンドバックです。

型番はBL0838で、色はピンクベージュです。

この型は元々ファスナーが硬めです。（コーナーが特に）



※素人管理ですので、状態の詳細は写真にてご確認下さい。

※写真の写りにより実物と差がある場合があります。



1か所シミがありますがその他は内外観とても綺麗です。

他の場所についても写真追加承ります。



あくまでも中古品となりますので、それをご了承頂けた方のみご購入をお願い致します。

細かい部分まで気になる方はご購入をご遠慮ください。



すり替え防止の為返品・キャンセルは不可とさせていただきます。

他の出品よりも価格を抑えております、値引き交渉もご遠慮ください。



配送は慎重に行いますが、まれに配送時のトラブルがございます。

配送時のトラブルについては購入者様と宅配業者様とで協議ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【ギャランティー付】プラダ

サフィアーノ

ヴェルニ

2WAYバッグ