『50s Summit ギャバジンシャツ ギャバジャン ウエスタンシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 34分に出品され03月12日 04時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



○商品について



50sのSummitのギャバジンウエスタンシャツです。



ギャバジンと言えばジャケットというイメージがある方が多いと思いますが、シャツで尚且つウエスタンといういいとこ取りの1着ですね⟡.·



50sの服に使われていたスナップボタンが着いています！！



内側はサテンのようなテカテカした生地が当てられていて、そこに着くタグの雰囲気もたまらなくかっこいいですね！





古着屋ですと、30000くらいはしてしまうと思いますので、早い者勝ちで是非⟡.·





○サイズ



Lくらいです！







※2.3箇所小さな破れがございます。

スペシャルヴィンテージとなっておりますので、古着に抵抗のない方、御理解頂ける方のみご購入お願い致します。

























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