『85♡アルセラピィ Artherapie 希少 初期ポーチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 55分に出品され03月20日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルセラピィ Artherapie

化粧ポーチ ティッシュケースあり

希少ポーチ！



元々ゴルチェが好きで買ってましたがJAPANライセンス終了とともにArtherapie が立ち上がりそのまま購入していました。小物はすぐ売り切れるため見つけると即買いしていた商品の１つです。大体18年前ぐらいの購入です。もったいなくて大切にしまってましたが趣向も代わり使う機会もないようなのでお好きな方にお譲りします。

未使用ではありません。



ブラックなんですが玉虫色のようで光の宛方でグレーっぽく見えたりします

少し厚めの生地で作られてます



発送するときに潰したりしたくないのであんこを詰めて綺麗な形で発送予定



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アルセラピィ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 85♡アルセラピィ

Artherapie

希少 初期ポーチ