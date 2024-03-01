『AirPods Pro 第2世代 保証期間内【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 09時 48分に出品され03月09日 09時 48分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 第2世代



今年の2月ごろに購入しました

今年から社会人になり、通学で使う機会がなくなったため出品します

付属品全てあります イヤーチップも全て揃っています

元々ついていない充電用のアダプタ、未使用のケースもおつけしますので少々お高めです

ほぼ使っていないので汚れや傷はほぼ無しの状態です

ノジマで購入しました メルカリでよくある偽物ではありません 確実正規品です

シリアル番号 FYP36FH4W7

保証期限2025/02/28

不具合無しです



よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い