『Louis Vuitton ホワイト LVトレイナー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 19時 28分に出品され03月25日 19時 28分に終了予定です。即決価格は27,720円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
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落札価格27720円
937 入札履歴
終了
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