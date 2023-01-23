『Louis Vuitton ホワイト LVトレイナー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 19時 28分に出品され03月25日 19時 28分に終了予定です。即決価格は27,720円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級ブランド】

ルイ・ヴィトンのスニーカーは、ファッション界での地位を確立しており、スタイルとエレガンスを兼ね備えています。



【デザイン】

シンプルで洗練されたホワイトのデザインが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【快適さ】

インソールにはLVロゴが施されており、履き心地も抜群です。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ホワイト

- スタイル: スニーカー

- ロゴ: LVロゴ

- 内側デザイン: LVロゴ入りインソール



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Louis

Vuitton

ホワイト

LVトレイナー