『【90s】GUCI グッチ ブレザージャケット 44 レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 46分に出品され02月13日 15時 46分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のグッチ(GUCCI)のブレザージャケットです。ウール素材で非常に着心地の良いアイテムです。90年代のものであることから、肩パッドが入っております。状態は画像より判断お願い致します。

サイズ44

肩幅約42cm

身幅約46cm

着丈約74cm

袖丈約54cm



ヴィンテージ

オールドグッチ

ミケーレ

トムフォード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【90s】GUCI

グッチ

ブレザージャケット

44

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