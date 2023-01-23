『MACKINTOSH ナチュラルベージュ ステンカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 25分に出品され03月31日 12時 25分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

MACKINTOSHは、伝統的な英国スタイルを持つ高品質なアウターウェアで知られています。洗練されたデザインと優れた耐久性が特徴です。



【素材の特性】

ウール素材は、保温性が高く、寒い季節に最適です。さらに、柔らかな手触りが快適な着心地を提供します。



【スタイルと用途】

こののステンカラーコートは、ビジネスシーンからカジュアルな外出まで幅広く活用できます。シンプルでありながらエレガントな印象を与えます。



- ブランド: MACKINTOSH

- 色: ナチュラルベージュ

- 素材: ウール100%

- スタイル: ステンカラーコート

-サイズLからLL

肩幅46cm, 身幅49, 着丈104.5cm, 袖丈65cm



昨年3回使用後、クリーニング済、クローゼット保管。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

ナチュラルベージュ

ステンカラーコート