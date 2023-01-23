『PEUTEREY ピューテリー パリス スプリングコート 44 極備品【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 16時 09分に出品され04月22日 16時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。

毎年大人気のピューテリーのライトアウター

スプリングコートのパリスになります。

絶妙なカジュアル感とドレス感のバランスで、スーツスタイルやカジュアルスタイルのON/OFF汎用性の高いコートになります♪





◉アイテム・特徴

PEUTEREY

ピューテリー

Paris

パリス





◉サイズ

44

実寸

肩幅42.5cm

身幅50cm

着丈78.5cm

袖丈60.5cm



平置きでの採寸になります。

着画はお断りいたします。





◉状態

使用感の少ない美品です♪





◉カラー

ライトベージュ



◉素材

ポリエステル100%



◉付属品

なし





アパレル・雑貨を中心に状態の良いモノを出品しております。

よければその他の出品物も是非ご覧下さい。



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#kringメンズファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ピューテリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PEUTEREY

ピューテリー

パリス

スプリングコート

44

極備品