『希少 美品 masterpiece ダウンジャケット リップストップ 紫 肉厚【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 22時 35分に出品され04月27日 22時 35分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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肩幅49



身幅60



着丈68





STUSSY/XLARGE/NITRAID/SWAGGER/FAT/ナイキ/アディダス/チャンピオン/ステューシー/シュプリーム/HUF/マークゴンザレス/ワコマリア/サンサーフ/カーハート/ノースフェイス/パタゴニア/ラルフローレン/トミーヒルフィガー/バーバリー/リーバイス/ハーレーダビッドソン/マックレガー/アメカジ/アメトラ/アウトドア/ワーク/ミリタリー/ストリート/オーバーサイズ 大きいサイズ ヴィンテージ ビンテージ 古着



APE、STUSSY、XLARGE、supreme、NITRAID、SWAGGER、backchannel等のストリートブランドを好んで着ておりました

Schott、Alpha、チャンピオン、LEVI’S等のアメカジブランドも好きでした

また趣味でアウトドアもしていたのでTHE NORTH FACE、Columbia、Carhartt、Patagonia等の出品もしております

ヴィンテージ品に関しましては70s.80sの商品も少ないですが持っております



年代物のストリートブランドやヴィンテージのアメカジブランド等も出品していきますのでよかったら覗いてみてください



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カラー···パープル



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

美品

masterpiece

ダウンジャケット

リップストップ

紫

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