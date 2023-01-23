『イエナ ダブル ウールイージージャケットキャメル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 09時 05分に出品され03月26日 09時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〇アイテム

イエナ ウールイージージャケット ダブル 新品タグ付き





定価36300円

〇サイズ表記36





肩幅42

身幅47

着丈71.5

袖丈55



平置き実寸

着画はお断りいたします。



〇状態

新品未使用タグ付き

大きな傷や汚れは特にありません。

〇カラー

ブラウン

〇素材



表地ポリエステル 83%

ウール 36%

ポリウレタン2%

裏地 ポリエステル 100%



〇配送 簡易包装でコンパクトに畳んでの発送になりますのでご了承ください！

1～2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更する場合がありますのでコンビニ受け取りしたい方はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イエナ

ダブル

ウールイージージャケットキャメル