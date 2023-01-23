『極美品 dunhill ポルトガル製 ステンカラーコート ストライプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 03時 41分に出品され03月19日 03時 41分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

dunhill

ダンヒル



【アイテム】

ステンカラーコート ロングコート マキシ丈

スプリングコート 紳士服 比翼仕立て

レインコート ストライプ ポルトガル製

ビジネス スーツ 内ポケットあり



【カラー】

ネイビー

紺



【サイズ】

M



【サイズ詳細】

肩幅：47

身幅：53

袖丈：63

着丈：89



【素材】

ポリエステル 100

革部分：本革 ラムレザー 羊革



【商品紹介】

dunhillのステンカラーコートです。薄手なので、肌寒くなってきた今の時期に重宝する1着です。新品で買うと20万くらいはするお品かと思います。

目立った傷や汚れ等なくかなり状態良い方かと思いますが、あくまで中古品となりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

dunhill

ポルトガル製

ステンカラーコート

ストライプ