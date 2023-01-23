『UNDERCOVER アンダーカバー クロス ネックレス 魔女期【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 09時 48分に出品され03月27日 09時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーカバーの魔女期のクロスネックレスになります。



トップ縦:約3.5cm

チェーン:約長さ50cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



状態：

着用する機会が、ないため出品致します。チェーンの部分は破損した為、新しいチェーン（シルバー925）に変えております。

ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ UNDERCOVER

アンダーカバー

クロス

ネックレス

魔女期