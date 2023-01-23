『【新型未使用】 ピンクのハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 51分に出品され03月15日 07時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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直接購入することができます。



☆商品説明

ピンクのハンドバッグ



☆状態・

新製品は使用されていません



☆サイズ

19cm x 13cm x 6cm



☆色

ピンク



☆☆☆注意事項

※素人サイズ誤差ですのでご了承ください。﻿



※撮影環境やモニター環境によって、実祭との色が異なる場合があります。



※海外並行輸入品のため、モノと個体差のある商品です。﻿



※完璧を求める人は購入しないでください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新型未使用】

ピンクのハンドバッグ