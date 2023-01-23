『BALENCIAGA SUPERBUSY SLING BAG ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 45分に出品され03月12日 21時 45分に終了予定です。即決価格は52,360円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALENCIAGA SUPERBUSY SLING BAG バレンシアガ スモール スリングバッグ

• サイズ：横 32 x 縦 12 x 幅 10 cm

• アリーナラムスキン

• スリングバッグ

• フック付きショルダーストラップ、Balenciagaの刻印（27.9cm）

• フロントにBalenciagaのエンボスロゴ

• アンティーク調シルバーメタルパーツ

• 両開きジップクロージャー

• メインコンパートメント x1

• ストラップにポケット x2

• フロントにジップ付きポケット x2

• フロントにAirPods Proに対応するEarPods ケース x1

• フロントにカードホルダー x1

• サイドにパッチポケット x1、ジップポケット x1

• バックにジップポケット x1

• バックにフック x1

• ジッププルにBB ロゴの刻印

• 裏地：コットンキャンバス

• イタリア製

• 柔らかい布で拭いてください

• 素材： ラムスキン 95%、ポリエステル 5% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

SUPERBUSY

SLING

BAG

ショルダーバッグ