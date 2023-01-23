『On オン Cloudsurfer Trail US10 28cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 22時 33分に出品され05月01日 22時 33分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多様な地形に最適なクッション性を発揮するトレイルランニングシューズ】

スイスのアルプスで生まれたOn。独自の技術で、ソフトな着地と爆発的な蹴り出しの共存を実現し、その活躍の場はランニングシーンだけでなく、ライフスタイル、アウトドアと垣根を超えたスポーツブランドです。



●コンピューターで最適化されたソールテクノロジー

●Missiongripラバーアウトソールコンパウンドは、地面が濡れていても乾いていてもグリップ、トラクション、耐久性を発揮します。

●フレキシブルで柔らかいアッパー素材により、しっかりとしたフィット感が得られます。



■素材■

アッパー：リサイクルポリエステル/ソール：Helion, ラバー



試着程度2回着用。サイズ感が微妙に合わず出品します。





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ウルトラライト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: オン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ On

オン

Cloudsurfer

Trail

US10

28cm