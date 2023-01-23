『ヴェルサーチ VERSACE Tシャツ メンズ ブルー 青 メドゥーサ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 42分に出品され03月16日 08時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェルサーチ VERSACE

メンズ 半袖Tシャツ



10回程の使用です。

目立った使用感、傷等ありません。

僅かに色褪せ箇所あります。

写真5枚目参照下さい。



Sサイズ

肩幅 約46cm

身幅 約45cm

総丈 約66cm

袖丈 約20cm



素材 100%コットン



ご購入からなるべく早く心がけますが

発送までの日数を4～7日に設定しておりますので、発送急かす方ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヴェルサーチ VERSACE

Tシャツ メンズ ブルー 青 メドゥーサ