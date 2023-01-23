『black eye patch パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 29分に出品され03月24日 10時 29分に終了予定です。即決価格は10,278円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



LHPで購入しました。

着用回数は一回です汚れなどはありません！



お値下げは多少考えています。



【ブランドの特徴】

BlackEyePatchは、ストリートファッションのトレンドを反映したブランドで、個性的なデザインが魅力です。特に、シンプルながらも存在感のあるロゴが特徴です。



【デザインとスタイル】

このパーカーは、フード付きでカジュアルなスタイルに最適です。黒を基調としたデザインは、様々なコーディネートに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【着用シーン】

日常のカジュアルなシーンや、友人との集まりなど、幅広いシーンで着用できるアイテムです。ストリートスタイルを楽しむ方におすすめです。



- ブランド: BlackEyePatch

- 色: 黒

- デザイン: フード付き

- ロゴ: 胸元にロゴあり

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ブラックアイパッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ black

eye

patch

パーカー