『kiko kostadinov x levis black デニム W32【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 25分に出品され03月22日 02時 25分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>パンツ
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|キココスタディノフ
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¥ 16000
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落札価格50600円
201 入札履歴
終了
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