『kiko kostadinov x levis black デニム W32【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 25分に出品され03月22日 02時 25分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品：KIKO KOSTADINOV LEVIS ARTICULATE KNEE TROUSER

カラー∶black

サイズ：W32×L31



貴重なサイズだと思います。

サイズ等の撮影をするために袋から出しましたが新品未使用です。



LEVI’Sとロンドンを拠点とするファッションレーベルKIKO KOSTADINOVによる初のコラボレーションアイテムが登場

ユーズド感のあるウォッシュ加工をさりげなく施したデニムパンツ。

LEVI’Sのエンジニアドジーンズからインスパイアされた先進的な構造を採用。

ねじれた縫い目、通気穴、シンチバックを持ったデザインが特徴的な限定アイテムとなっている。

パッチにはダブルネームが使用。



#kikokostadinov

#リーバイス



デニムカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キココスタディノフ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ kiko

kostadinov

x

levis

black

デニム

W32