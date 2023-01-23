『死霊のはらわた 2 Rucking Fotten 黒 長袖 Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 14分に出品され03月31日 03時 14分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品]：Rucking Fotten製 死霊のはらわた 2 黒 Lサイズ シャツです。



Rucking Fottenは、アメリカ出身のアーティストが製作しているシャツです。



[サイズ]：Lサイズ

袖の長さ：約93cm

身巾：約53cm

袖丈:約67cm

肩幅:約47cm

身丈(着丈):約76cm

(図り方の詳細は、写真にてご確認お願い致します。)

※素人採寸ですので、参考程度でお願い致します。



[状態]:未使用品ですが、糸のほつれや汚れがあることがあります。新品ですが、トラブルを避けるため糸のほつれや汚れ等があるご理解でのご購入お願い致します。



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#Ruckingfotten #シャツ #T-shirts #Midsommar #映画シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 死霊のはらわた

2

Rucking

Fotten

黒

長袖

Lサイズ