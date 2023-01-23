『GUCCI グッチ ローファー ホースビット ウール GGロゴ 刺繍【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 04時 31分に出品され04月09日 04時 31分に終了予定です。即決価格は17,085円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: GUCCI

- サイズ: 9（28cm程度）

- 色: ネイビー / 赤

- 素材: ウール / レザー



ソールやウールの状態もよくまだまだお使いいただけます。

靴に入ってた巾着ですが、巾着でたくさん使用したため、シミなどが多いです。そちらでもよろしければつけますが、希望の方はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ GUCCI

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