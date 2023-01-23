『New Balance x JJJJOUND 2002R Gore-Tex【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 23時 55分に出品され05月04日 23時 55分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品状態] 新品



カラー：写真の色

サイズ:26

箱付きで送ります



JJJJound & New Balance

The 2002R GORE-TEX®



試着なし

確認のみ

タグ付き



極希少！ JJJJound New Balance GORE-TEX M2002RXY ジョウンド ニューバランス コラボ ゴアテックス





※素人採寸のため誤差はご了承下さい。

全体的に綺麗です。(画像参照) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ニューバランス

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