『NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG PALOMINO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 41分に出品され04月19日 10時 41分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|29cm
Newbalance MR993GL 27.0㌢極美品 M990 ML2002R
¥ 14000
CHROME STORM 415 TRACTION BOOT 27.5cm
¥ 9750
ブルックス BROOKS ウォーキングシューズ レザースニーカー 新品未使26
¥ 9359
☆ adidas zx8000 torsion ZXZ 新品 ☆
¥ 14500
adidasYeezyboost350 V2 オニキス
¥ 9750
スコッチグレイン Uチップ 黒 25
¥ 7020
newbalance MR 993 GL
¥ 11000
US企画 新品 希少 28.5cm VANS authentic 男女兼用
¥ 7098
NIKE AIR TERRA HUMARA ビンテージ ストック 未使用品
¥ 11050
箱 袋付 Alden 403 Indy Boot クロムエクセルレザー 9.5D
¥ 29854
Dunk High Retro PRM 27センチ 即日発送
¥ 15000
New Balance 2002R Protection Pack Purple
¥ 8190
美品 SANDERS グレインレザー ローファー UK6.5 サンダース
¥ 20000
nonnative ローファー
¥ 10400
ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 サテンブレッド
¥ 11375
CONVERSE CT PRO ブラック スニーカー28cm
¥ 10920
アイランドスリッパ シャワーサンダル ウルトラスエード ベージュ SPICE
¥ 7410
Camperlab MIL1978 サイズ40 ローファー
¥ 15000
落札価格22500円
918 入札履歴
終了
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