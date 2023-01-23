『NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG PALOMINO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 41分に出品され04月19日 10時 41分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ オージー パロミノ ブラウン ブラック



新品未使用品です。

サイズは29cmです。

SNKRS スニーカーズにて購入致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

JORDAN

1

RETRO

HIGH

OG

PALOMINO