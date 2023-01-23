『クロケット&ジョーンズ PEMBROKE ペンブローク (ウィングチップ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 06時 49分に出品され04月25日 06時 49分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 クロケット&ジョーンズ PEMBROK ペンブローク



モデル: PEMBROK ペンブローク

サイズ: UK 8.5E 26.5～27.0 LAST 325 ウィズE

カラー: ブラック

革素材: スコッチグレイン ( シボ革 )

ソール: ダイナイトソール グッドイヤーウェルト製法

付属品: 箱(若干の傷み汚れあります) 保存袋

★シューツリーは付属しません。



★アウトソール寸法

全長約 31cm 幅約 11.3cm

ダイナイトソールの為、コバの広い分長め



価格は 8万～9万円位い



★数年前に新品購入、１度履いて保管しておりました。



状態の良いお品だと思います、宜しくお願い致します。





カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: クロケットアンドジョーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ クロケット&ジョーンズ

PEMBROKE

ペンブローク

(ウィングチップ