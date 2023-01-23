『Barclay エレキギター 青 ストラトキャスタータイプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 27分に出品され04月10日 08時 27分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格20700円
804 入札履歴
終了
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