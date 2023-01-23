『Barclay エレキギター 青 ストラトキャスタータイプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 27分に出品され04月10日 08時 27分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Barclayは、ギター愛好家に支持されるブランドで、高品質な楽器を提供しています。



【デザインと機能性】

美しい青色のストラトキャスタータイプのボディは、視覚的な魅力だけでなく、演奏性にも優れています。3つのピックアップと5つのコントロールノブにより、多彩な音色を楽しむことができます。



【初心者から上級者まで】

このエレキギターは、初心者にも扱いやすく、上級者にも満足できる性能を持っています。



- ブランド: Barclay

- モデル: エレキギター

- 色: 青

- ボディタイプ: ストラトキャスタータイプ

- ピックアップ数: 3

- コントロールノブ数: 5







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし