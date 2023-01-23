『【美品】MARIELLA BURANI マリエラブラーニ コート US12【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 35分に出品され03月29日 17時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】

MARIELLA BURANI

マリエラブラーニ

コート

US12



数回の使用です。

確認する限りシミやほつれはありません。

状態は綺麗な方だと思います。

クリーニング後自宅保管です。



平置き自己採寸ですが、以下ご確認くださいませ。

着丈:約77cm

身幅:約53cm

肩幅:約44cm

袖丈:約52cm



是非、どなたかにご活用頂ければと思っております。



こちらの都合で

ゆうゆうメルカリ便へ変更する

可能性がございます。

予めご了承くださいませ。



中古品にご理解頂ける方へ

お譲りさせて頂きます。



#レディースコート

#マリエラブラーニ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マリエラブラーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】MARIELLA

BURANI

マリエラブラーニ

コート

US12