『テンダーロイン Tシャツ Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 17時 13分に出品され04月14日 17時 13分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ブラック



ネック···クルーネック



タンス保管の為畳シワはありますが、まだまだ着ていただけると思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ テンダーロイン

Tシャツ Lサイズ