『バドミントンラケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 27分に出品され03月14日 18時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バボラ

SATELITE BLAST 3UG5 2本



新しいラケットを購入して使わないので出品します。

傷は写真の部分で少しありますが、使う分には影響はないです。



値下げは大幅には出来ませんが多少はしようと思います。

気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨネックス