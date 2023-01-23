『2023AW SUPER140S/GIOLICA コクーンコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 00時 17分に出品され05月01日 00時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARD LESSAGE

ジャーナルスタンダード レサージュ



SUPER140S/GIOLICA コクーンコート



カラー

ブラック



サイズ

フリー



【2023 AW】

JOURNAL STANDARD LESSAGE



otonaMUSE 1月号掲載



飽きの来ない上品なノーカラーコクーンコート。

上品な光沢感に肌触りがとても滑らかなSUPER140S素材を用いたシンプルなブラック。

見た目にも温かみを感じる大人のための上質なコートです。



※カラーによって表地の組成が異なります。

【ブラック】毛80％、ナイロン20％

【ホワイト】アクリル32％、ポリエステル31％、ウール23％、綿13％、その他1％

【ネイビー】ポリエステル45％、アクリル25％、ウール18％、ナイロン5％、綿3％、その他4％



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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：ブラックややあり

生地の厚さ：厚手

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【スタッフ着用コメント】

《スタッフK》

年齢:20代後半/身長:162cm/着用サイズ:FREE

サイズ感：小柄な方から高身長の方まで幅広く着こなしやすいデザインです。コクーンなので身幅にゆとりがあって、ゆったりしつつ少し丸みのあるシルエットがとても素敵です。

素材感：ブラックはシンプルで上質なウールコート。

着心地：見た目よりも軽くて中にもしっかり着込んでも、安心です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレサージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2023AW

SUPER140S/GIOLICA

コクーンコート