『ノートパソコン windows11 オフィス付き core i3 AH45/UB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 49分に出品され04月25日 07時 49分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨ おまけ❗値引なしでご購入の方USB外付けハードディスクプレゼント

⭐️プロフ下部に詳しい案内あります⭐️



#やすみんノートパソコン一覧



初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心の富士通 中古 ノートパソコン を提供いたしております



⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます

『出荷時点で Windows update他 最新の状態』



⭕即購入可能 ・ 早い者勝ちです

『取り置き・特命なしのメルカリルール、早いもの優先です』



⭕最新 Windows11 64bit にアップグレード・セットアップ済



⭕ウイルス対策ソフトはWindows標準のDefender



⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管



⭕ストレージはhddを ssd 512GBに載せ替えてサクサク動く仕様



⭕Microsoft 純正の office2021 装備でWi-Fiエリア外でも快適ワークを実現

『オフラインでも Word ・ Excel ・ PowerPoint の作業が可能』



⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストールすれば使えますYouTubeも見れます



⭕電源アダプターのみが付属品です



⭕バッテリーパックは単独(電源接続なし)で立上りするものを内蔵

【バッテリーの状態は写真8枚目参照】

⚠️バッテリーパックは消耗品の為、補償対象外といたします



■仕様

⭐品番： FMV LIFEBOOK AH45/U

⭐CPU： core i3 5005U 2.0GHz

⭐OS： Windows11Home

⭐ストレージ：新品 SSD 512GB

⭐メモリー：8GB

⭐ドライブ：BD-REドライブ

⭐モニター：15.6型

⭐無線LAN ：内蔵IEEE802.11b g n



■動作確認項目

✅BIOS起動

✅Windows起動

✅液晶モニター表示

✅キーボード操作

✅ Wi-Fi 動作

✅内蔵 Webカメラ 動作

✅Bluetooth接続

✅インターネット接続



⭕万が一の商品不良にも評価前なら【責任対応】します

(商品到着後1週間以内にお知らせお願いいたします)



⚠️プロフィールをご確認の上、購入お願いします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ