『ノートパソコン windows11 オフィス付き core i3 AH45/UB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 49分に出品され04月25日 07時 49分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウ
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落札価格14950円
833 入札履歴
終了
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