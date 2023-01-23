『ASICS MetaRide AMU 隈研吾コラボモデル 23.5cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 10分に出品され03月08日 15時 10分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ASICS 隈研吾コラボモデル 23.5cm



アシックスと隈研吾のコラボモデルのスニーカーです。

KENGO KUMA × ASICS METARIDE AMU WHITEというモデルです。

男性モデルですが、小さいサイズできれいなデザインのため女性にも向いていると思います。



未使用のまま自宅にて保管していました。目立った傷やよごれはないかと思いますが状態は画像よりご確認ください。

素人保管の中古品である旨ご了承いただきご検討ください。



当時中国に駐在しており、中国国内で購入しましたので、タグ等は中国語のものが一部付いています。中敷きについては世界共通だったようで日本語が先頭に書かれています。



中国国内でも流通しているのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、リンクを張っておきます。

当時中国国内でも大きな話題となっていました。

https://www.bacaoo.com/info/6053

https://www.vogue.com.cn/invogue/brand-news/news_12216493f2fac73f.html



また、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、あんしん鑑定オプションを付けてあります。必要であればご利用ください。



出品後、徐々に値下げをしていく予定ですので、即決前提での値引き相談はお受けしていません。

ご納得いただける値段になったタイミングでご購入いただければと思います。

よろしくお願いいたします。



定価：39600円

サイズ...23.5cm以下

メインカラー...ホワイト



■検索ワード

アシックス 女性 隈研吾 スニーカー コラボ 限定 新品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 23.5cm以下 ブランド: アシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ASICS

MetaRide

AMU

隈研吾コラボモデル

23.5cm