『salomon xt6 27.0cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 49分に出品され03月27日 19時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入。街履きのみ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ salomon

xt6

27.0cm