『iPhone15 128GB ブラック SIMフリー 新品未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 01分に出品され04月01日 07時 01分に終了予定です。即決価格は45,630円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone 15 ブラック 128GB 新品未使用です。



シリーズ: iPhone

機種名: iPhone 15

カラー: ブラック

容量: 128GB



SIMフリー

バッテリー最大容量...100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル