『BOSE QuietComfort Ultra Earbuds【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 32分に出品され03月06日 11時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ボーズ
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落札価格14000円
919 入札履歴
終了
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