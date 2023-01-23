『BOSE QuietComfort Ultra Earbuds【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 32分に出品され03月06日 11時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Earbuds



その他特徴···ノイズキャンセリング





交換手続きを行い、BOSEから届いたお品物です。

交換手続き時の書類を添付いたします。(写真3枚目参照)



他社のイヤホンを購入したため、未使用のまま出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ