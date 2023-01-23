『adidas ARI MARCOPOULOS ナイロン リバーシブル ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 47分に出品され03月25日 03時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas ARI MARCOPOULOS ナイロン リバーシブル ジャケット



カラー···ネイビー



サイズS

肩幅···46cm

身幅···54cm

袖丈···60cm

着丈···65cm



アディダスとアリ マルコポロス コラボレーション商品です。

生地はナイロンのリバーシブル仕様となります。

着用回数少ない美品となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

ARI

MARCOPOULOS

ナイロン リバーシブル ジャケット