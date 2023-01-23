『DESCENTE ALLTERAIN ダウンジャケット H.C.S.D. 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 03時 56分に出品され04月19日 03時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品情報】

・商品名

DESCENTE ALLTERRAIN

デサント オルテライン

H.C.S.D.ダウンジャケット



・サイズ O



・実寸サイズ(cm)

着丈70

身幅55

肩幅45

袖丈67



・購入先

AACD加盟リユース店



・状態

目立つ傷みなく、まだまだ着用いただけます。



当店のアウター・コート一覧はこちら #Cs_Jacket 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

ALLTERAIN



ダウンジャケット

H.C.S.D.

黒