『廃盤品有トミカ 建設現場 + プレイチャージシリーズ5種類+プラキッズ4体【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 08時 28分に出品され03月19日 08時 28分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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建設現場セットは、一度組み立てて検品のために開封後、保管していたものです。



プレイチャージは、箱に若干のダメージがありますが、中身はシールを貼っていない検品開封品です。



作業員プラキッズを4体お付けします。



【セット内容】

・建設現場

・整備場スピードチェッカー

・オートシャッターガレージ

・オート立体パーキング6

・工事現場タワークレーン

・工事現場ステッピングコンベアー

・プラキッズ作業員 4体



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>ミニカー 商品の状態: 未使用に近い