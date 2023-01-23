『【希少】GAP ファー ダウンジャケット Lサイズ ブラック AH05【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 08時 20分に出品され05月04日 08時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品ページをご覧いただき誠に有難うございます♪

その他ヴィンテージ古着、ブランド服やブランドバッグ等販売しております。詳細は#youngadult をぜひご確認ください☺️



①フォロー割特典→全商品10%引き



②まとめ買いの方大歓迎→割引いたします



【商品説明】

GAP ファー ダウンジャケット Lサイズ ブラック



サイズ

表記:L

着丈:82.5

袖丈:64

肩幅:55

身幅:64

※数字はcm表記、平置き実寸サイズです





状態は写真にてご確認ください。



※検品漏れがないよう心掛けておりますが、細かな傷など見落としがあるかもしれません。ご了承ください。

あくまでも個人宅での保管品となります。たたみシワなどはご了承くださいませ。



即購入可

値段交渉等コメント承ります。

値下げ交渉はコメントにてお願いします。

その他ご不明点ございましたら気軽にコメントしてください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】GAP

ファー

ダウンジャケット

Lサイズ

ブラック

AH05