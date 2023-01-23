『週末お値下げ LEVIS PREMIUM TYPE I TRUCKER 1st【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 07時 46分に出品され03月13日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイスプレミアムのデニムジャケット1stタイプです。

去年リーバイスストアにて新品購入しました。



色は濃いブルーです。

サイズはМです。

肩幅50cm

身幅63cm

着丈63cm

袖丈63cmです。

参考にですが当方身長170cm、体重65kgで楽に着用出来ます。中に着込む事も可能でした。

サイドポケット付きです。



使用状態は試着のみで、試着後、洗濯、消毒して暗所にて保管している状態です。



今回金欠の為に出品します。



リーバイス人気の1stタイプのGジャンです。

未使用品ですがお値段下げておきます。

メンズ、レディース共に使えますの良ければこの機会にどうですか？



現在週末お値下げ中14000→なので良ければご検討下さい。





以下公式コピペなので参考になれば幸いです。



1936年のType I Trucker Jacketを復刻したヴィンテージ風シルエットのTYPE I TRUCKERの登場！

Type I の中でも第２次世界大戦型のデザインを取り入れたリーバイス社でも約20年ぶりに復刻したモデルとなります。

前面に入れたダブルプリーツ、シングルの胸ポケット、フィット感を調整できるシンチバックなど、当時のディテールを再現しつつ、シルエットをリラックスフィット、フロント5つボタンのファーストヴィンテージより長めの着丈にアレンジ、サイドポケットを付けるなど現代風にアップデート。





デニムカラー...濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 週末お値下げ LEVIS



PREMIUM

TYPE

I

TRUCKER

1st