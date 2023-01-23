『Ｌノースフェイスゴアテックスブルーネイビー青紺マウンテンジャケット裏メッシュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 06分に出品され03月30日 01時 06分に終了予定です。即決価格は9,905円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★【商品説明...】◾️メンズ100（Ｌサイズ）◾️



高い防水透湿性を誇るゴアテックス仕様の生地により、雨風雪に強い設計のダークネイビーカラーのマウンテンジャケットです。

内部は蒸れを防ぐメッシュ仕様になっています。

ジップインジップ仕様により、アコンカグアなどのインナーダウンを脱着する事が可能です。



★【サイズ...】173、64キロが着用したところ、

かなり大きめのサイズ感でした、

インナーには厚手のアイテムを

複数挟める余裕があります。

着丈：70cm

身幅：62cm

ゆきたけ：87cm

（※平置きにて採寸しました）

サイズ： メンズ100（Ｌサイズ）

海外正規品（ゴールドウィンコレア製※現ヤンクワンアウトドアコーポレーションが韓国国内で販売する正規ライセンス商品です）

韓国、明洞の正規店にて購入した商品です。



★【その他の仕様...】

色：ネイビー紺×ブルー青

ゴアテックス仕様

フロント開閉ダブルジップ（YKK製、ジッパータブ付）

フロント腹部ポケット2個（YKK製、ジッパータブ付）

左袖先にハイドポケット1個（YKK製）

フロント開閉ベルクロ付（前立て）

袖先はベルクロで調節可能

裾はドローコードで絞る事が可能

裏地：メッシュ加工

ジップインジップ仕様



★【状態...】まあまあ良品いです。中古品ですが特に目立った傷や汚れの無いお品物です。



※詳細画像をご確認ください。



あくまでも中古品です。

古着のスタンダードな風合いに

ご理解頂ける方のみ、

購入を検討頂けると幸いです。

画像を掲載しましたのでご確認ください。



#ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ｌノースフェイスゴアテックスブルーネイビー青紺マウンテンジャケット裏メッシュ