『【Classic Style】★★正絹総絞り振袖7点フルセット★★【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 26分に出品され04月24日 04時 26分に終了予定です。即決価格は49,600円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ホワイト



カラー...ブラック



カラー...レッド



身丈(肩山から)...160〜164cm



アクセスありがとうございます(^^♪



豪華総絞り振袖は黒赤白地の染め分けでお写真映え間違いなしのオススメ品でございます。

バブル時代の逸品でございます。

購入当時のお値段1000000円





セットは

正絹振袖 正絹袋帯 新ポリ長襦袢 新帯締め 新帯揚げ 新重ね衿 新刺繍衿



商品ランクA



身丈168

裄67

袖丈113.5

前幅24.5

後幅30



リユース品にご理解ある方のご購入ご質問お待ちしております(^^♪



お値段交渉中のコメ無し即買いOKでございます。

ご購入の意志の強い方を優先させて頂いております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【Classic

Style】★★正絹総絞り振袖7点フルセット★★