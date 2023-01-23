『【Classic Style】★★正絹総絞り振袖7点フルセット★★【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 26分に出品され04月24日 04時 26分に終了予定です。即決価格は49,600円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
仕付け糸付き さくらんぼ 小紋 着物 NO5
¥ 9880
草履バックセット (エンジ／花吹雪) 3L 26.5cm
¥ 9555
グレー 長尺 献上 名古屋帯 八寸 博多 博多織 博多帯 献上柄
¥ 10111
【蒼空様ご専用出品欄】洗える京袋帯・洗える着物2点おまとめ 化繊 麻の葉 桜
¥ 7644
【着物と帯 時流】F24425y◇正絹 丸帯◇アンティーク 大正ロマン 美品
¥ 8346
正絹 白生地 反物⑦
¥ 9750
翠山工房 染め分け 徳永憲峯 落款 訪問着セット 辻ケ花 辻ヶ花 袋帯 辻が花
¥ 14900
となみ帯 袋帯 全通 宝尽くし 紋模様 亀甲 華紋 袋帯 着物 115a d
¥ 17160
T様ご専用✨mintツイードリバーシブル/1角帯/2.半幅帯 ２点
¥ 50000
4k2662 袋帯 絹 洒落帯 絵巻物 白 赤 紫 緑 花柄 和装 着物
¥ 8814
付け下げ(袷) (四季の草花紋様 未使用 ちりめん)
¥ 10500
訳あり 名古屋帯 千地泰弘 水面紋様 西陣織 正絹
¥ 9750
袋帯 花更紗 ライトブラウン 金箔糸 金糸 上質 絹 カジュアル 中古 kp72
¥ 9126
Laboあゆオリジナル〈woodながま口クラッチバッグ〉
¥ 9295
単衣 付下げ 総更紗の粋な品わ紋なし 正絹 AK-3776
¥ 9880
utatane 浴衣 月下美人の鉄紺染分け
¥ 10919
西陣お洒落袋帯 素敵！綿芯仕立付 正倉院裂地柄 黒
¥ 11500
着物 無地
¥ 11111
落札価格49600円
877 入札履歴
終了
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